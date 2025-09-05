Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 04:16

«Каждый отстаивает интересы»: В Кремле охарактеризовали переговоры Путина и Трампа

Песков: Разговоры Путина и Трампа непростые

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходят непросто, так как оба лидера отстаивают интересы своих стран. Об этом на ВЭФ ТАСС сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сложность переговоров объясняется жёсткой позицией как Москвы, так и Вашингтона. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин положительно относится к такой прямоте и уважает американского коллегу за готовность отстаивать национальные интересы.

Ранее Песков заявил, что на данный момент сведений о возможном новом разговоре Путина и Трампа нет. Перед этим сам Дональд Трамп говорил журналистам в Белом доме, что намерен пообщаться с российским лидером и отметил наличие «очень хорошего диалога» между ними.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край
