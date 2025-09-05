«Каждый отстаивает интересы»: В Кремле охарактеризовали переговоры Путина и Трампа

Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходят непросто, так как оба лидера отстаивают интересы своих стран. Об этом на ВЭФ ТАСС сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это», — сказал Песков.