Трамп анонсировал первый почти за 20 лет саммит G20 в США

Соединённые Штаты станут местом проведения саммита «Группы двадцати» в 2026 году. Мероприятие состоится в Майами, штат Флорида. Об этом проинформировал президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы проведём его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида», — заявил Трамп.

Напомним, в последний раз США принимали саммит «Двадцатки» в 2009 году, он проходил в Питтсбурге.

Также Трамп заметил, что не поедет на саммит G20, который пройдёт 21-22 ноября 2025 года в ЮАР. Вместе него в Йоханнесбург отправится вице-президент Джей Ди Вэнс.