Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 21:37

Трамп анонсировал первый почти за 20 лет саммит G20 в США

Трамп: США примут саммит G20 в 2026 году в Майами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Соединённые Штаты станут местом проведения саммита «Группы двадцати» в 2026 году. Мероприятие состоится в Майами, штат Флорида. Об этом проинформировал президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы проведём его в одном из самых замечательных городов нашей страны, в красивом Майами в штате Флорида», — заявил Трамп.

Напомним, в последний раз США принимали саммит «Двадцатки» в 2009 году, он проходил в Питтсбурге.

Путин: Россия ожидает, что на G20 будут отмечены достижения Глобального Юга
Путин: Россия ожидает, что на G20 будут отмечены достижения Глобального Юга

Также Трамп заметил, что не поедет на саммит G20, который пройдёт 21-22 ноября 2025 года в ЮАР. Вместе него в Йоханнесбург отправится вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин акцентировал внимание на вкладе взаимодействия России и Китая в работу международных экономических структур. Российский лидер отметил, что сотрудничество двух стран оказало влияние на функционирование G20 и АТЭС.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • g20
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar