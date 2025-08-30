Путин: Россия ожидает, что на G20 будут отмечены достижения Глобального Юга

Российская Федерация рассчитывает, что по итогам председательства Южно-Африканской Республики (ЮАР) в «Группе двадцати» будут отмечены достижения Глобального Юга. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа». Текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям. В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счёт включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки. При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными», — уточнил глава государства.

Путин добавил, что Москва и Пекин вносят позитивные изменения в работу G20 и АТЭС, уделяя внимание темам, волнующим «мировое большинство». Он отметил, что в текущем году «двадцаткой» руководят друзья из ЮАР, и Россия надеется, что это позволит закрепить достижения Глобального Юга и демократизировать международные отношения.