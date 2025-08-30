Путин сообщил, что Россия и Китай выступают за реформирование ООН

Москва и Пекин выступают за реформирование Организации Объединённых Наций, сообщил российский президент Владимир Путин во время интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». По его словам, РФ и КНР считают, что в Совете безопасности ООН должны быть представлены страны Глобального Юга.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям», — отметил глава государства.

Путин добавил, что Совбез ООН мог бы стать более демократичным в случае включения в его состав азиатских, африканских и латиноамериканских государств. При этом российский лидер признал, что любые изменения в структуре организации требуют тщательной проработки.