29 августа, 22:14

Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа перед визитом в КНР

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В преддверии своего визита в Китай президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа». Текст интервью на русском языке опубликован на сайте Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал публикацию интервью в ночь на 30 августа. Российский лидер, по традиции, перед важными зарубежными поездками даёт развернутые интервью местной прессе, охватывающие различные аспекты двусторонних отношений. Данный обычай соблюдают и зарубежные гости Путина, беседуя с ведущими российскими СМИ накануне визитов в РФ.

В Кремле рассказали, с кем Путин встретится на саммите ШОС в Китае
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится на саммите ШОС в Китае

Напомним, саммит ШОС пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Программа визита в Китай включает посещение Тяньцзиня и Пекина, участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы над милитаристской Японией. По завершении визита в КНР Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

