Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 07:13

В США назвали условие завершения конфликта на Украине за 90 дней

Бессент допустил окончание конфликта на Украине после пошлин ЕС на нефть РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / helloRuby

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что конфликт на Украине завершится в течение 2-3 месяцев в случае введения Европой дополнительных нефтяных санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

«Я гарантирую вам, что если Европа введёт существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней», — заявил американский министр.

Бессент раскритиковал практику закупки некоторыми европейскими странами российской нефти и нефтепродуктов, переработанных в Индии, отметив, что такие действия фактически финансируют военные.

Министр также подтвердил готовность Вашингтона к сотрудничеству с европейскими партнёрами в вопросе ужесточения санкционного режима. В частности, речь идёт о мерах против российских нефтяных компаний, также о разработке механизмов использования замороженных российских суверенных активов. По мнению Бессента, эти шаги способны кардинально повлиять на экономические возможности Москвы по финансированию продолжения боевых действий.

Зеленский упустил момент для мирного урегулирования
Зеленский упустил момент для мирного урегулирования

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк выступил с инициативой разрешить украинский конфликт на футбольном поле. Он обратился к ФИФА с предложением организовать международный футбольный турнир, который мог бы способствовать прекращению боевых действий на Украине.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar