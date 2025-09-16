В США назвали условие завершения конфликта на Украине за 90 дней

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что конфликт на Украине завершится в течение 2-3 месяцев в случае введения Европой дополнительных нефтяных санкций против России. Об этом сообщает Reuters.

«Я гарантирую вам, что если Европа введёт существенные вторичные пошлины для покупателей российской нефти, война закончится через 60 или 90 дней», — заявил американский министр.

Бессент раскритиковал практику закупки некоторыми европейскими странами российской нефти и нефтепродуктов, переработанных в Индии, отметив, что такие действия фактически финансируют военные.

Министр также подтвердил готовность Вашингтона к сотрудничеству с европейскими партнёрами в вопросе ужесточения санкционного режима. В частности, речь идёт о мерах против российских нефтяных компаний, также о разработке механизмов использования замороженных российских суверенных активов. По мнению Бессента, эти шаги способны кардинально повлиять на экономические возможности Москвы по финансированию продолжения боевых действий.