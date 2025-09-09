«Победитель не важен»: Хиддинк предложил завершить украинский конфликт на футбольном поле

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк предложил ФИФА организовать международный турнир для содействия прекращению конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырёх команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!» — сказал он.

Хиддинк подчеркнул, что спортивное состязание должно стать инструментом диалога, сославшись на исторический прецедент времён Первой мировой войны. В те годы союзные войска и немецкая стороны проводили совместные футбольные матчи в период Нового года и Рождества.