9 сентября, 16:11

«Победитель не важен»: Хиддинк предложил завершить украинский конфликт на футбольном поле

Хиддинк предложил ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины

Гус Хиддинк. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк предложил ФИФА организовать международный турнир для содействия прекращению конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«ФИФА должна организовать турнир с участием четырёх команд: США, Украины, России и Европы. Победитель не важен… Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!» — сказал он.

Хиддинк подчеркнул, что спортивное состязание должно стать инструментом диалога, сославшись на исторический прецедент времён Первой мировой войны. В те годы союзные войска и немецкая стороны проводили совместные футбольные матчи в период Нового года и Рождества.

Украина к такому состязанию, скорее всего, не готова. Недавно в стране произошёл футбольный скандал из-за позиции румынского полузащитника «Динамо» Владислава Блэнуцэ. Фанаты киевского клуба обвинили спортсмена в поддержке президента России Владимира Путина и расстреляли портрет Блэнуцэ.

Юлия Сафиулина
