ПСЖ стал самым русскоговорящим клубом Европы после перехода украинца Забарного

ПСЖ стал самым русскоговорящим клубом в топ-европейских чемпионатах. Об этом сообщает SHOT.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный вошли в заявку парижского клуба на сезон. Как пишет телеграм-канал, голкипер Сафонов будет отдавать подсказки на русском языке, поскольку защитник Забарный свободно им владеет. Украинский футболист ранее давал интервью на русском, публиковал посты в соцсетях и общается на нём с супругой.

При этом жена Забарного ранее привлекала внимание резкими высказываниями в адрес россиян, хотя сама говорила по-русски. Помимо россиянина и украинца, в ПСЖ играет грузин Хвича Кварацхелия, что делает парижан лидерами по числу русскоговорящих футболистов в Европе.