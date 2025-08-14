ПСЖ стал самым русскоговорящим клубом Европы после перехода украинца Забарного
Обложка © ТАСС / Zuma / Jonathan Moscrop
ПСЖ стал самым русскоговорящим клубом в топ-европейских чемпионатах. Об этом сообщает SHOT.
Вратарь сборной России Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный вошли в заявку парижского клуба на сезон. Как пишет телеграм-канал, голкипер Сафонов будет отдавать подсказки на русском языке, поскольку защитник Забарный свободно им владеет. Украинский футболист ранее давал интервью на русском, публиковал посты в соцсетях и общается на нём с супругой.
При этом жена Забарного ранее привлекала внимание резкими высказываниями в адрес россиян, хотя сама говорила по-русски. Помимо россиянина и украинца, в ПСЖ играет грузин Хвича Кварацхелия, что делает парижан лидерами по числу русскоговорящих футболистов в Европе.
Напомним, ранее стало известно, что украинец Забарный перешёл из английского «Борнмута» в ПСЖ. В то же время клуб покинул основной вратарь итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Однако Сафонов пока не стал основным вратарём. Во вчерашнем матче за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» ворота парижан защищал новичок Люка Шевалье. Во многом благодаря ему подопечные Луиса Энрике смогли победить в серии пенальти и впервые выиграть этот трофей.