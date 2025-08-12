ПСЖ россиянина Сафонова купил украинского футболиста, который хотел вступить в ряды ВСУ

Украинский защитник Илья Забарный перешёл из английского «Борнмута» в «Пари Сен-Жермен». Контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет, он будет выступать под 6-м номером и станет первым украинцем в истории французского клуба. Об этом говорится на официальном сайте команды. А вот голкипер Матвей Сафонов может оказаться на грани ухода из ФК.

«Мы рады продолжить укрепление нашего состава, подписав Илью Забарного. Илья — талантливый игрок и отличный профессионал. Он внесёт большой вклад во всё, что мы строим в долгосрочной перспективе в «Пари Сен-Жермен», — сказал президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Сумма сделки с учётом бонусов составила около 67 млн евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ был готов продать российского вратаря Матвея Сафонова из-за нежелания Забарного играть в одной команде с россиянином. Клуб якобы пообещал защитнику, что в составе не будет футболистов из России. Забарный является воспитанником киевского «Динамо» и с 2023 года выступал за «Борнмут». За английский клуб он провёл 86 матчей и забил один гол. После начала конфликта на Украине он заявлял, что хотел бы вступить в ряды ВСУ, но в итоге решил продолжить спортивную карьеру.