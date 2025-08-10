ПСЖ объявил о переходе конкурента Сафонова за 40 млн евро

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе французского голкипера Люки Шевалье из «Лилля». 23-летний вратарь подписал контракт до лета 2030 года и получил 30-й номер. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 40 млн евро.

Шевалье станет конкурентом для россиянина Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы — теперь тренерскому штабу «ПСЖ» предстоит решить, кто станет основным вратарём. В прошлом сезоне Шевалье провёл за «Лилль» 48 матчей, в 13 из них сохранив свои ворота «сухими».