9 августа, 22:07

ПСЖ объявил о переходе конкурента Сафонова за 40 млн евро

ПСЖ подписал вратаря Шевалье за 40 миллионов евро

ПСЖ объявил о переходе французского голкипера Люки Шевалье. Обложка © Х / Paris Saint-Germain

ПСЖ объявил о переходе французского голкипера Люки Шевалье. Обложка © Х / Paris Saint-Germain

«Пари Сен-Жермен» официально объявил о переходе французского голкипера Люки Шевалье из «Лилля». 23-летний вратарь подписал контракт до лета 2030 года и получил 30-й номер. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 40 млн евро.

Шевалье станет конкурентом для россиянина Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы — теперь тренерскому штабу «ПСЖ» предстоит решить, кто станет основным вратарём. В прошлом сезоне Шевалье провёл за «Лилль» 48 матчей, в 13 из них сохранив свои ворота «сухими».

«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу
«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу

Тем временем 33-летний корейский форвард Сон Хын Мин завершил 10-летнюю карьеру в «Тоттенхэме», перебравшись в американский «Лос-Анджелес». Легендарный нападающий, ставший одним из символов лондонского клуба, теперь будет выступать в MLS.

