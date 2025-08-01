«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу
Тренер Вашкевич считает футболиста Батракова перспективным и умным игроком
Алексей Батраков. Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
Полузащитник ФК «Локомотив» Алексей Батраков в футбольной академии и молодёжной команде был одним из лидеров, подчеркнул его бывший тренер Вячеслав Вашкевич, оценивая перспективы трансфера игрока в Европу. По словам специалиста, его бывший подопечный хорошо зарекомендовал себя в России.
«Батраков должен стать лидером команды, который будет вести за собой остальных», — подчеркнул экс-тренер академии «Локомотива».
Собеседник «Чемпионата» назвал Батракова перспективным и умным игроком. Вашкевич уверен, что если у футболиста есть стремление и желание играть на другом уровне, значит у него всё должно получиться.
Ранее дубль Батракова принёс «Локомотиву» гостевую победу над чемпионом РПЛ. Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.