Дубль Батракова принёс «Локомотиву» гостевую победу над чемпионом РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Алексей Бартаков, первый мяч на 34-й минуте забив с пенальти, а второй с игры на 80-й. Хозяева ответили точным ударом Мозеса на 94-й.

Железнодорожники с шестью очками возглавили турнирную таблицу. Действующий чемпион с тремя очками идёт седьмым.