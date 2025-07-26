Дубль Батракова принёс «Локомотиву» гостевую победу над чемпионом РПЛ
Локомотив в гостях обыграл Краснодар, возглавив турнирную таблицу РПЛ
«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром» благодаря дублю Алексея Батракова. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва
Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура Российской Премьер-лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:1.
В составе победителей дубль оформил Алексей Бартаков, первый мяч на 34-й минуте забив с пенальти, а второй с игры на 80-й. Хозяева ответили точным ударом Мозеса на 94-й.
Железнодорожники с шестью очками возглавили турнирную таблицу. Действующий чемпион с тремя очками идёт седьмым.
Ранее Life.ru рассказывал, как московский «Спартак» остался вдевятером почти на весь второй тайм и сенсационно проиграл «Балтике». Вернувшиеся в РПЛ калининградцы взяли четыре очка в первых двух гостевых играх с «Динамо» и «Спартаком».