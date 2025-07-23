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23 июля, 12:48

Легендарный экс-полузащитник Лоськов оценил победный старт «Локомотива» в новом сезоне

Футболист Лоськов назвал тяжёлым старт Локомотива в новом сезоне РПЛ

Матч «Локомотива». Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Матч «Локомотива». Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

Несмотря на победу ФК «Локомотив» над «Сочи» в туре РПЛ, команде есть над чем работать. Об этом «Чемпионату» рассказал легендарный экс-полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

«Старт всегда тяжёлый. Сборы — это одно, товарищеские игры — другое, а чемпионат — вообще третье», — подчеркнул Лоськов.

По его словам, после межсезонья сложно оценить готовность команд. Он отметил, что для объективных выводов нужно дождаться второго-третьего тура. Лоськов добавил, что у «Локомотива» есть неделя на работу над ошибками перед матчем с «Краснодаром», который станет более серьёзным испытанием.

Дмитрий Лоськов — рекордсмен «Локомотива» по забитым мячам (128) и двукратный чемпион России в составе команды. Он также трижды выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок, выступая за красно-зелёных в 1997–2007 и 2010–2013 годах.

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Ранее Life.ru сообщал, что в стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» уверенно обыграл «Сочи» со счётом 3:0. Все голы были забиты в концовке игры: Александр Руденко открыл счёт на 81-й минуте, Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество спустя две минуты, а Зелимхан Бакаев установил окончательный результат на 87-й минуте.

Александра Мышляева
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