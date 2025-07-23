Легендарный экс-полузащитник Лоськов оценил победный старт «Локомотива» в новом сезоне

Несмотря на победу ФК «Локомотив» над «Сочи» в туре РПЛ, команде есть над чем работать. Об этом «Чемпионату» рассказал легендарный экс-полузащитник железнодорожников Дмитрий Лоськов.

«Старт всегда тяжёлый. Сборы — это одно, товарищеские игры — другое, а чемпионат — вообще третье», — подчеркнул Лоськов.

По его словам, после межсезонья сложно оценить готовность команд. Он отметил, что для объективных выводов нужно дождаться второго-третьего тура. Лоськов добавил, что у «Локомотива» есть неделя на работу над ошибками перед матчем с «Краснодаром», который станет более серьёзным испытанием.

Дмитрий Лоськов — рекордсмен «Локомотива» по забитым мячам (128) и двукратный чемпион России в составе команды. Он также трижды выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок, выступая за красно-зелёных в 1997–2007 и 2010–2013 годах.