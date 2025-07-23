Полузащитник Пиняев отклонил предложение ЦСКА о переходе из Локомотива
Сергей Пиняев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Футболист сборной России Сергей Пиняев отказался от перехода из московского «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее армейцы воспользовались опцией выкупа игрока за 900 миллионов рублей, но полузащитник не дал согласия на трансфер. По данным источника, «Локомотив» не мог заблокировать сделку, если бы сам футболист был согласен.
Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2020 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро (734,2 миллиона рублей).
Напомним, ЦСКА сменил главного тренера: вместо уехавшего в греческий АЕК Марко Николича москвичей возглавил Фабио Челестини. В дополнение, клуб заключил контракт с 20-летним бразильским вундеркиндом Матеусом Алвесом, презентовав его трансфер стильным роликом. Параллельно ЦСКА воспользовался опцией выкупа полузащитника Сергея Пиняева из московского «Локомотива», предложив за 20-летнего игрока 900 миллионов рублей.