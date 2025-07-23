Полузащитник Пиняев отклонил предложение ЦСКА о переходе из Локомотива

Футболист сборной России Сергей Пиняев отказался от перехода из московского «Локомотива» в ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат» .

Ранее армейцы воспользовались опцией выкупа игрока за 900 миллионов рублей, но полузащитник не дал согласия на трансфер. По данным источника, «Локомотив» не мог заблокировать сделку, если бы сам футболист был согласен.