Акинфеева признали лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА
Акинфеева признали лучшим игроком в 500 матче РПЛ в качестве капитана ЦСКА. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
21 июля в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:0) легендарный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев достиг знакового рубежа, сыграв свой 500-й матч в чемпионатах России в качестве капитана армейского клуба. 39-летнего голкипера признали лучшим игроком этой встречи.
Акинфеев, являющийся воспитанником академии ЦСКА (занимается в клубе с четырёх лет), дебютировал за основной состав ещё в 2003 году. За свою карьеру он провёл уже 799 официальных матчей во всех турнирах, оставаясь верным одному клубу. В составе сборной России (2004-2018) вратарь сыграл 111 матчей, завершив выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.
В другом матче первого тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. За команду из Санкт-Петербурга в этом матче дебютировал бразильский полузащитник Жерсон, который ранее выступал за «Фламенго».