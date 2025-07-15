Запретили есть мясо: Глебов рассказал, что изменилось в ЦСКА после прихода Фабио Челестини

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в эфире «Матч ТВ» поделился наблюдениями о том, как преобразилась команда с приходом нового главного тренера Фабио Челестини. Он отметил, что смена тренерского штаба всегда влечёт за собой изменения, которые могут быть не сразу заметны со стороны, но ощущаются внутри команды.

По словам футболиста, в клубе появилось много нового, включая ужесточение определённых правил. Он также упомянул о прибытии новых специалистов, которые работают с игроками и дают профессиональные рекомендации.