Запретили есть мясо: Глебов рассказал, что изменилось в ЦСКА после прихода Фабио Челестини
Полузащитник ЦСКА Глебов: Фабио Челестини запретил игрокам есть мясо
Фабио Челестини. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в эфире «Матч ТВ» поделился наблюдениями о том, как преобразилась команда с приходом нового главного тренера Фабио Челестини. Он отметил, что смена тренерского штаба всегда влечёт за собой изменения, которые могут быть не сразу заметны со стороны, но ощущаются внутри команды.
По словам футболиста, в клубе появилось много нового, включая ужесточение определённых правил. Он также упомянул о прибытии новых специалистов, которые работают с игроками и дают профессиональные рекомендации.
«Нам запретили есть мясо — это как минимум один из новых факторов, которые у нас сейчас есть. Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесёт нам пользу», — сказал Глебов.
Напомним, ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. С новым тренером команда взяла Суперкубок России, обыграв чемпиона прошлого сезона «Краснодар».