Тренер ПСЖ Энрике дал пощёчину игроку Челси Жао Педро после финала ЧМ по футболу

Инцидент произошёл в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, сразу после окончания встречи, в которой «Челси» одержал победу со счётом 3:0. Энрике подошёл к игроку «Челси» и нанёс ему удар рукой по лицу. Данный эпизод спровоцировал небольшую потасовку между футболистами обеих команд.

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

ЦСКА в восьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Напомним, ранее английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в финальном матче клубного чемпионата мира. В составе победителей отличились Коул Палмер, оформивший дубль, и Жоао Педро. «Челси» во второй раз в своей истории стал обладателем титула клубного чемпиона мира. Впервые команда завоевала этот трофей в 2021 году.