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13 июля, 22:17

Тренер ПСЖ Энрике дал пощёчину игроку Челси Жао Педро после финала ЧМ по футболу

Обложка © X / DW Sports

Обложка © X / DW Sports

Главный тренер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике совершил неспортивный поступок после финального матча клубного чемпионата мира, ударив нападающего английского «Челси» Жоао Педро.

Луис Энрике ударил Жоао Педро. Видео © X / Get French Football News

Инцидент произошёл в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, сразу после окончания встречи, в которой «Челси» одержал победу со счётом 3:0. Энрике подошёл к игроку «Челси» и нанёс ему удар рукой по лицу. Данный эпизод спровоцировал небольшую потасовку между футболистами обеих команд.

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Напомним, ранее английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в финальном матче клубного чемпионата мира. В составе победителей отличились Коул Палмер, оформивший дубль, и Жоао Педро. «Челси» во второй раз в своей истории стал обладателем титула клубного чемпиона мира. Впервые команда завоевала этот трофей в 2021 году.

Антон Голыбин
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