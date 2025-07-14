Челси обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в финальном матче клубного чемпионата мира, завершив встречу со счётом 3:0. Игра прошла в городе Ист-Ратерфорд в США.

В составе победителей отличились Коул Палмер, оформивший дубль на 22-й и 30-й минутах, и Жоао Педро, забивший гол на 43-й минуте. На 86-й минуте полузащитник ПСЖ Жоау Невеш получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Челси» во второй раз в своей истории стал обладателем титула клубного чемпиона мира. Впервые команда завоевала этот трофей в 2021 году, победив в финале бразильский «Палмейрас». ПСЖ впервые принял участие в клубном чемпионате мира. В сезоне-2024/25 «Челси» стал победителем Лиги конференций, а ПСЖ выиграл Лигу чемпионов.