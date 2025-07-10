ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал Мадрид» в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Дублем отметился Фабиан Руис (6-я и 24-я минуты), по голу записали на свой счёт Усман Дембеле (9) и Гонсалу Рамуш (87).