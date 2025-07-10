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9 июля, 21:08

ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира

Усман Дембеле. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Усман Дембеле. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал Мадрид» в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Дублем отметился Фабиан Руис (6-я и 24-я минуты), по голу записали на свой счёт Усман Дембеле (9) и Гонсалу Рамуш (87).

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В финале турнира, который пройдёт 13 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью‑Джерси, ПСЖ встретится с лондонским «Челси». Англичане в своём полуфинале обыграли бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.

Артур Лапсаков
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