ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира
Усман Дембеле. Обложка © X / Paris Saint-Germain
Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл испанский «Реал Мадрид» в полуфинале клубного чемпионата мира, который проходит в США. Встреча завершилась со счётом 4:0.
Дублем отметился Фабиан Руис (6-я и 24-я минуты), по голу записали на свой счёт Усман Дембеле (9) и Гонсалу Рамуш (87).
В финале турнира, который пройдёт 13 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью‑Джерси, ПСЖ встретится с лондонским «Челси». Англичане в своём полуфинале обыграли бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0.