Украинский вратарь «Реала» Лунин разозлил болельщиков, ответив на русском языке
Андрей Лунин. Обложка © ТАСС / EPA / Mariscal
В преддверии полуфинала клубного чемпионата мира футболистов мадридского «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на родных языках. Украинский вратарь Андрей Лунин, вопреки ожиданиям, ответил по-русски. Об этом говорится в соцсетях клуба.
Игроки «Реала» произнесли слово «полуфинал» на родных языках. Видео X / Real Madrid C.F.
Этот момент вызвал широкий резонанс, учитывая политический контекст и происхождение футболиста. Примечательно, что в полуфинальном матче турнира Лунин может столкнуться с российским голкипером Матвеем Сафоновым, защищающим цвета «Пари Сен-Жермен».
Ранее бывший боец ВСУ заявил, что украинские командиры общаются между собой на русском. Законодательные запреты не смогли этого изменить.