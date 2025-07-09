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9 июля, 05:10

Украинский вратарь «Реала» Лунин разозлил болельщиков, ответив на русском языке

Андрей Лунин. Обложка © ТАСС / EPA / Mariscal

Андрей Лунин. Обложка © ТАСС / EPA / Mariscal

В преддверии полуфинала клубного чемпионата мира футболистов мадридского «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на родных языках. Украинский вратарь Андрей Лунин, вопреки ожиданиям, ответил по-русски. Об этом говорится в соцсетях клуба.

Игроки «Реала» произнесли слово «полуфинал» на родных языках. Видео X / Real Madrid C.F.

Этот момент вызвал широкий резонанс, учитывая политический контекст и происхождение футболиста. Примечательно, что в полуфинальном матче турнира Лунин может столкнуться с российским голкипером Матвеем Сафоновым, защищающим цвета «Пари Сен-Жермен».

«Разговаривала всю жизнь»: Украинская гимнастка ответила хейтерам за использование русского языка
«Разговаривала всю жизнь»: Украинская гимнастка ответила хейтерам за использование русского языка

Ранее бывший боец ВСУ заявил, что украинские командиры общаются между собой на русском. Законодательные запреты не смогли этого изменить.

Артём Гапоненко
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