В преддверии полуфинала клубного чемпионата мира футболистов мадридского «Реала» попросили произнести слово «полуфинал» на родных языках. Украинский вратарь Андрей Лунин, вопреки ожиданиям, ответил по-русски. Об этом говорится в соцсетях клуба.

Игроки «Реала» произнесли слово «полуфинал» на родных языках. Видео X / Real Madrid C.F.

Этот момент вызвал широкий резонанс, учитывая политический контекст и происхождение футболиста. Примечательно, что в полуфинальном матче турнира Лунин может столкнуться с российским голкипером Матвеем Сафоновым, защищающим цвета «Пари Сен-Жермен».