«Разговаривала всю жизнь»: Украинская гимнастка ответила хейтерам за использование русского языка
Украинская гимнастка Никольченко заявила, что русский язык для неё родной
Украинская гимнастка Влада Никольченко. Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко
Украинская гимнастка Влада Никольченко, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, публично ответила на критику за использование русского языка. В эмоциональном посте в соцсетях спортсменка объяснила, что хотя владеет обоими языками, русский является для неё родным.
«Вы мне пишете, какое я... не человек, какой ужас, какой кошмар. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь?» — задалась вопросом Никольченко.
Это не первый языковой скандал в украинском спортивном сообществе. Ранее конфликт разгорелся вокруг экс-игрока «Шахтёра» и «Днепра» Евгения Селезнёва, которого украинский тиктокер Попружный публично осудил за русскую речь во время матча. Инцидент привёл к исключению блогера из украинского медиафутбольного клуба.