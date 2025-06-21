Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 04:58

«Разговаривала всю жизнь»: Украинская гимнастка ответила хейтерам за использование русского языка

Украинская гимнастка Никольченко заявила, что русский язык для неё родной

Украинская гимнастка Влада Никольченко. Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Украинская гимнастка Влада Никольченко. Обложка © ТАСС / Наталия Федосенко

Украинская гимнастка Влада Никольченко, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, публично ответила на критику за использование русского языка. В эмоциональном посте в соцсетях спортсменка объяснила, что хотя владеет обоими языками, русский является для неё родным.

«Вы мне пишете, какое я... не человек, какой ужас, какой кошмар. Мне забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь?» — задалась вопросом Никольченко.

«Лишают прошлого»: Глава общества «Знание» высказался о попытках запретить русский язык
«Лишают прошлого»: Глава общества «Знание» высказался о попытках запретить русский язык

Это не первый языковой скандал в украинском спортивном сообществе. Ранее конфликт разгорелся вокруг экс-игрока «Шахтёра» и «Днепра» Евгения Селезнёва, которого украинский тиктокер Попружный публично осудил за русскую речь во время матча. Инцидент привёл к исключению блогера из украинского медиафутбольного клуба.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar