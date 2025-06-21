«Разговаривала всю жизнь»: Украинская гимнастка ответила хейтерам за использование русского языка

Украинская гимнастка Влада Никольченко, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, публично ответила на критику за использование русского языка. В эмоциональном посте в соцсетях спортсменка объяснила, что хотя владеет обоими языками, русский является для неё родным.