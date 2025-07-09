«Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу

Лондонский «Челси» стал первым финалистом клубного чемпионата мира, проходящего в США, уверенно переиграв бразильский «Флуминенсе» со счётом 2:0. Оба гола в полуфинальном матче на счету бразильского нападающего «синих» Жоао Педро, отличившегося на 18-й и 56-й минутах.

Всё могло сложиться иначе, когда на 36-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота «Челси» за игру рукой защитника Трево Чалобы. Однако после просмотра повтора с помощью VAR решение было отменено.

Теперь «Челси» предстоит встреча в финале с победителем противостояния между мадридским «Реалом» и парижским ПСЖ. Их игра пройдёт 9 июля. Решающий поединок состоится 13 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью‑Джерси.