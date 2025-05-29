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28 мая, 21:05

«Челси» стал первым клубом, выигрывавшим все существующие еврокубковые турниры

«Челси» обыграл «Бетис» во Вроцлаве и стал победителем Лиги конференций

«Челси» стал победителем Лиги конференций сезона 2024/25. Обложка © X / Chelsea FC

«Челси» стал победителем Лиги конференций сезона 2024/25. Обложка © X / Chelsea FC

Лондонский «Челси» одержал победу над испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций и стал обладателем трофея. Матч прошёл в польском Вроцлаве и завершился со счётом 4:1.

Уже на 9-й минуте Абде Эззальзули вывел номинальных хозяев вперёд. Лондонцы смогли отыграться лишь во втором тайме благодаря голу Энцо Фернандеса на 65-й, а голы Николаса Джексона (70), Джейдона Санчо (83) и Мойзеса Кайседо (90+1) принесли окончательный результат.

Для «Челси» это первый еврокубковый трофей с 2021 года. Англичане стали первым клубом, выигравшим все ныне существующие турниры в Европе. В их активе есть по две победы в Лиге Европы (2013, 2019) и Лиге чемпионов (2012, 2021).

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В чемпионате Англии «Челси» занял итоговую четвёртую позицию и пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене, в нём сойдутся итальянский «Интер» и французский ПСЖ.

Артур Лапсаков
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