«Челси» стал первым клубом, выигрывавшим все существующие еврокубковые турниры

Лондонский «Челси» одержал победу над испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций и стал обладателем трофея. Матч прошёл в польском Вроцлаве и завершился со счётом 4:1.

Уже на 9-й минуте Абде Эззальзули вывел номинальных хозяев вперёд. Лондонцы смогли отыграться лишь во втором тайме благодаря голу Энцо Фернандеса на 65-й, а голы Николаса Джексона (70), Джейдона Санчо (83) и Мойзеса Кайседо (90+1) принесли окончательный результат.

Для «Челси» это первый еврокубковый трофей с 2021 года. Англичане стали первым клубом, выигравшим все ныне существующие турниры в Европе. В их активе есть по две победы в Лиге Европы (2013, 2019) и Лиге чемпионов (2012, 2021).