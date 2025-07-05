«Челси» обыграл «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

В ночь на 5 июля в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу лондонский «Челси» одержал победу над бразильским «Палмейрасом» со счётом 2:1. Вклад в успех «синих» внесли Коул Палмер, отметившийся голом, и защитник «Палмейраса» Агустин Хиай, срезавший мяч в собственные ворота. Единственный гол бразильцев на счету молодого таланта Эстевао.

Особый интерес матчу придавало участие в составе «Палмейраса» бывшего защитника ЦСКА Бруну Фукса, который провёл на поле все 90 минут.