«Флуминенсе» стал первым полуфиналистом клубного ЧМ по футболу

В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу бразильский клуб «Флуминенсе» одержал победу над саудовским «Аль-Хилялем» со счётом 2:1. Игра состоялась в американском городе Орландо, расположенном в штате Флорида.

Авторами забитых мячей в составе «Флуминенсе» стали Матеус Мартинелли, отличившийся на 40-й минуте, и Эркулес, забивший на 70-й минуте. У «Аль-Хиляля» единственный гол на счету Маркоса Леонардо, который поразил ворота соперника на 51-й минуте.

Эта победа позволила «Флуминенсе» первым пробиться в полуфинал турнира, где им предстоит встретиться с победителем поединка между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси». Матч между этими командами запланирован в ночь с 4 на 5 июля по московскому времени.

Ранее на стадии 1/8 финала «Флуминенсе» уверенно переиграл итальянский «Интер», который являлся финалистом Лиги чемпионов сезона 2024/25, завершив встречу со счётом 2:0. «Аль-Хиляль» же в своём предыдущем матче одолел английский «Манчестер Сити» в напряжённой борьбе — игра закончилась в дополнительное время со счётом 4:3 в пользу саудовской команды.