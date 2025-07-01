Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в четвертьфинал

В матче клубного чемпионата мира саудовский «Аль-Хиляль» одержал победу над английским «Манчестер Сити» со счётом 4:3 в Орландо (США). Решающий гол забил Маркос Леонардо на 112-й минуте дополнительного времени.

Первые очки на табло появились благодаря Бернарду Силве, открывшему счёт в первом тайме. Во втором тайме интенсивность игры возросла: забитые мячи Леонардо, Малкома и Эрлинга Холанда позволили свести встречу к овертайму.

В дополнительное время Фил Фоден отыграл один мяч, ответив на гол Калиду Кулибали, однако Маркос Леонардо оформил победный результат. Перед этим голкипер Эдерсон совершил эффектный сейв после удара Сергея Милинковича-Савича.

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» встретится с бразильским клубом «Флуминенсе».