Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в четвертьфинал
«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилялю» в плей-офф клубного чемпионата мира
Обложка © Манчестер Сити
В матче клубного чемпионата мира саудовский «Аль-Хиляль» одержал победу над английским «Манчестер Сити» со счётом 4:3 в Орландо (США). Решающий гол забил Маркос Леонардо на 112-й минуте дополнительного времени.
Первые очки на табло появились благодаря Бернарду Силве, открывшему счёт в первом тайме. Во втором тайме интенсивность игры возросла: забитые мячи Леонардо, Малкома и Эрлинга Холанда позволили свести встречу к овертайму.
В дополнительное время Фил Фоден отыграл один мяч, ответив на гол Калиду Кулибали, однако Маркос Леонардо оформил победный результат. Перед этим голкипер Эдерсон совершил эффектный сейв после удара Сергея Милинковича-Савича.
В четвертьфинале «Аль-Хиляль» встретится с бразильским клубом «Флуминенсе».
А ранее лондонский «Челси» победил «Бенфику» из Лиссабона в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время английский клуб забил трижды.