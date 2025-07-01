Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 04:35

Саудовский «Аль-Хиляль» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в четвертьфинал

«Манчестер Сити» уступил «Аль-Хилялю» в плей-офф клубного чемпионата мира

Обложка © Манчестер Сити

Обложка © Манчестер Сити

В матче клубного чемпионата мира саудовский «Аль-Хиляль» одержал победу над английским «Манчестер Сити» со счётом 4:3 в Орландо (США). Решающий гол забил Маркос Леонардо на 112-й минуте дополнительного времени.

Первые очки на табло появились благодаря Бернарду Силве, открывшему счёт в первом тайме. Во втором тайме интенсивность игры возросла: забитые мячи Леонардо, Малкома и Эрлинга Холанда позволили свести встречу к овертайму.

В дополнительное время Фил Фоден отыграл один мяч, ответив на гол Калиду Кулибали, однако Маркос Леонардо оформил победный результат. Перед этим голкипер Эдерсон совершил эффектный сейв после удара Сергея Милинковича-Савича.

В четвертьфинале «Аль-Хиляль» встретится с бразильским клубом «Флуминенсе».

«Ограничений больше нет»: ФИФА сняла трансферный бан с московского футбольного клуба
«Ограничений больше нет»: ФИФА сняла трансферный бан с московского футбольного клуба

А ранее лондонский «Челси» победил «Бенфику» из Лиссабона в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время английский клуб забил трижды.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФК Манчестер Сити
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar