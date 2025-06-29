«Челси» и «Палмейрас» сыграют в четвертьфинале клубного чемпионата мира в США

Лондонский «Челси» победил «Бенфику» из Лиссабона в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в дополнительное время английский клуб забил трижды.

Авторами мячей в составе победителей стали Рис Джеймс (64-я минута), Кристофер Нкунку (108), Педру Нету (114) и Кирнан Дьюсбери-Холл (117). У португальцев пенальти на пятой добавленной к основному времени минуте реализовал Анхель Ди Мария, для которого этот матч стал последним в составе команды. В начале первого дополнительного тайма «Бенфика» осталась в меньшинстве, две жёлтых карточки получил Джанлука Престиани.

Стоит отметить, что встреча была прервана на 86-й минуте из-за погодных условий. Пауза продолжалась около двух часов.

В четвертьфинале «Челси» встретится с бразильским «Палмейрасом», который ранее в дополнительное время одолел «Ботафого» (1:0).