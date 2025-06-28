Поль Погба не сдержал слёз при подписании контракта с «Монако»

Французский полузащитник Поль Погба не смог сдержать слёз в момент, когда подписывал контракт с «Монако». Соответствующее видео появилось в соцсетях клуба.

Погба не сдержал слёз при подписании контракта с «Монако». Видео © Х / AS Monaco

32-летний полузащитник, не выходивший на поле с 2023 года, стал свободным агентом после сокращения срока дисквалификации и подписал соглашение с клубом до июня 2027 года.