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30 июня, 13:20

«Ограничений больше нет»: ФИФА сняла трансферный бан с московского футбольного клуба

ФИФА сняла с московского «Локомотива» трансферный бан

Обложка © VK / ФК «Локомотив»

Обложка © VK / ФК «Локомотив»

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с московского «Локомотива» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Трансферного бана больше нет. В данный момент ограничений нет», — говорится в заявлении ФК в телеграм-канале.

До этого стало известно, что «Локомотив» погасил задолженность перед «Мариуполем» в размере €65 тысяч за воспитание Марка Мампасси.

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Напомним, 18 июня ФИФА наложила трансферный бан на «Локомотив» до зимы 2027 года. Причиной стало то, что российский клуб не выплатил 50 тысяч евро «Мариуполю», который ныне уже не существует. При этом в ФИФА не ответили, как железнодорожники могут погасить долг.

Наталья Демьянова
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