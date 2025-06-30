«Ограничений больше нет»: ФИФА сняла трансферный бан с московского футбольного клуба
ФИФА сняла с московского «Локомотива» трансферный бан
Обложка © VK / ФК «Локомотив»
Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с московского «Локомотива» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.
«Трансферного бана больше нет. В данный момент ограничений нет», — говорится в заявлении ФК в телеграм-канале.
До этого стало известно, что «Локомотив» погасил задолженность перед «Мариуполем» в размере €65 тысяч за воспитание Марка Мампасси.
Напомним, 18 июня ФИФА наложила трансферный бан на «Локомотив» до зимы 2027 года. Причиной стало то, что российский клуб не выплатил 50 тысяч евро «Мариуполю», который ныне уже не существует. При этом в ФИФА не ответили, как железнодорожники могут погасить долг.