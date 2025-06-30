«Ограничений больше нет»: ФИФА сняла трансферный бан с московского футбольного клуба

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла с московского «Локомотива» запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Трансферного бана больше нет. В данный момент ограничений нет», — говорится в заявлении ФК в телеграм-канале.

До этого стало известно, что «Локомотив» погасил задолженность перед «Мариуполем» в размере €65 тысяч за воспитание Марка Мампасси.

