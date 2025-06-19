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Регион
19 июня, 16:27

ФИФА наложила трансферный бан на московский футбольный клуб до зимы 2027 года

ФИФА запретила ФК «Локомотив» регистрировать новых игроков до зимы 2027 года

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции против московского «Локомотива», запретив клубу регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных периодов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Санкции связаны с отказом «Локомотива» выплатить компенсацию украинскому «Мариуполю» за переход защитника Марка Мампасси. По информации украинского издания NV, «Локомотив» аргументировал свой отказ спорными заявлениями о том, что «Мариуполь» является частью России, а клуб прекратил своё существование.

По итогам национального чемпионата «Локомотив» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, заработав 53 очка. Чемпионом России стал «Краснодар» с 67 очками. «Зенит» из Санкт-Петербурга занял второе место, набрав 66 очков, а московский ЦСКА замкнул тройку лидеров с 59 очками.
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Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность применения санкций к Израилю в связи с его военными действиями против Ирана. Также организация рассматривает возможность предоставления иностранным игрокам, выступающим в израильских клубах, права на временное прекращение действия контрактов без выплаты компенсаций.

Наталья Демьянова
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