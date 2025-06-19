На обанкротившиеся «Химки» завели исполнительное производство почти на 447 млн рублей
На ФК«Химки» завели исполнительное производство почти на 447 млн рублей
Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов
На футбольный клуб «Химки» возбуждено исполнительное производство — об этом сообщил «Постньюс» со ссылкой на документы Федеральной службы судебных приставов. Общий размер задолженности составляет 446,8 млн рублей, и касается она налогов и сборов.
Это очередной удар по клубу, который и так переживает кризис. Ранее «Химки» подали в арбитраж заявление о банкротстве, после того как не получили лицензию на участие в новом сезоне РПЛ. Апелляцию отклонил РФС, а клуб вскоре объявил о приостановке всей деятельности и роспуске команды.
Несмотря на то что «Химки» завершили сезон-2024/25 на 12-м месте и избежали вылета, большинство команд РПЛ и Первой лиги выступили за их замену на «Пари Нижний Новгород». Окончательное решение о замене было принято исполкомом Российского футбольного союза.