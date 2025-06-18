ФК «Химки» приостановил деятельность на фоне новостей о многомиллионном долге

Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке своей деятельности, так как команда осталась вне профессиональных соревнований. Причиной приостановки стало то, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге из-за финансовых проблем. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — говорится в заявлении клуба.

Это решение стало тяжёлым ударом для клуба, который на протяжении многих лет представлял «Химки» на профессиональной футбольной арене. Клуб выразил благодарность игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам.