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18 июня, 10:42

ФК «Химки» приостановил деятельность на фоне новостей о многомиллионном долге

Футбольный клуб «Химки» приостановил свою деятельность

Обложка © Telegram/ ФК «Химки»

Обложка © Telegram/ ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке своей деятельности, так как команда осталась вне профессиональных соревнований. Причиной приостановки стало то, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге из-за финансовых проблем. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале клуба.

«Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — говорится в заявлении клуба.

Это решение стало тяжёлым ударом для клуба, который на протяжении многих лет представлял «Химки» на профессиональной футбольной арене. Клуб выразил благодарность игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам.

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Напомним, что ФК «Химки» задолжал налоговой почти 400 миллионов рублей. Эта сумма составляет половину долга, с которым подмосковный клуб готовится прекратить своё существование. Предварительно, речь идёт о налогах, пенях и штрафах, которые клуб не оплатил своевременно.

Полина Никифорова
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