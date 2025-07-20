Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 19:14

Футболисты Зенита обыграли Ростов в первом туре РПЛ

Обложка © ТАСС / Евдокимов Вячеслав

Обложка © ТАСС / Евдокимов Вячеслав

«Зенит» победил «Ростов» со счётом 2:1 в первом туре РПЛ. Встреча прошла на «Газпром-Арене». Голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, пенальти), а у гостей отличился Иван Комаров (22).

За «Зенит» в этом матче дебютировал бразильский полузащитник Жерсон, который ранее выступал за «Фламенго» и был его капитаном.

«Зенит» не проигрывает в первых турах чемпионата России с 2002 года. Петербуржцы также не терпели неудач в играх с «Ростовом» с мая 2019 года. За это время они одержали 11 побед при четырёх ничьих. В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые заняли второе место, а «Ростов» — восьмое. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Рубином», а ростовчане встретятся с «Динамо».

Три клуба РПЛ потратили на зарплаты игрокам 28 миллиардов рублей
Три клуба РПЛ потратили на зарплаты игрокам 28 миллиардов рублей

Ранее Life.ru сообщал, что полузащитник «Зенита» Вендел может быть наказан за опоздание на предсезонные сборы. Главный тренер команды Сергей Семак пояснил, что футболист прилетел в Санкт-Петербург только 16 июля, незадолго до начала чемпионата России. Бразилец не смог вылететь вовремя, несмотря на купленные билеты — ему удалось это сделать лишь с третьей попытки. Из-за этого он пропустил значительную часть подготовки к сезону.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Зенит
  • ФК Ростов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar