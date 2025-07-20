Футболисты Зенита обыграли Ростов в первом туре РПЛ

«Зенит» победил «Ростов» со счётом 2:1 в первом туре РПЛ. Встреча прошла на «Газпром-Арене». Голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, пенальти), а у гостей отличился Иван Комаров (22).

За «Зенит» в этом матче дебютировал бразильский полузащитник Жерсон, который ранее выступал за «Фламенго» и был его капитаном.

«Зенит» не проигрывает в первых турах чемпионата России с 2002 года. Петербуржцы также не терпели неудач в играх с «Ростовом» с мая 2019 года. За это время они одержали 11 побед при четырёх ничьих. В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые заняли второе место, а «Ростов» — восьмое. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Рубином», а ростовчане встретятся с «Динамо».