ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева из «Локомотива» и теперь ждёт решения игрока
«Чемпионат»: ЦСКА активировал опцию выкупа полузащитника «Локомотива» Пиняева
Сергей Пиняев. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва
ЦСКА активировал опцию выкупа полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева, предложив за 20-летнего футболиста 900 миллионов рублей. Об этом пишет «Чемпионат».
Такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Теперь всё зависит от решения Пиняева: если армейцам удастся согласовать с ним контракт, «Локомотив» будет обязан отпустить футболиста.
Пиняев выступает за «Локомотив» с 2023 года, куда он перешёл из «Крыльев Советов». За московский клуб футболист провёл 88 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач.
Напомним, в минувшее межсезонье ЦСКА сменил главного тренера: вместо уехавшего в греческий АЕК Марко Николича москвичей возглавил Фабио Челестини. Кроме того, клуб подписал 20-летнего таланта из Бразилии Матеуса Алвеса, представив его роликом в стиле легендарной рекламы Nike.