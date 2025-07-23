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22 июля, 23:04

ЦСКА активировал опцию выкупа Пиняева из «Локомотива» и теперь ждёт решения игрока

«Чемпионат»: ЦСКА активировал опцию выкупа полузащитника «Локомотива» Пиняева

Сергей Пиняев. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

Сергей Пиняев. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

ЦСКА активировал опцию выкупа полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева, предложив за 20-летнего футболиста 900 миллионов рублей. Об этом пишет «Чемпионат».

Такая сумма отступных прописана в контракте игрока. Теперь всё зависит от решения Пиняева: если армейцам удастся согласовать с ним контракт, «Локомотив» будет обязан отпустить футболиста.

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Пиняев выступает за «Локомотив» с 2023 года, куда он перешёл из «Крыльев Советов». За московский клуб футболист провёл 88 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал 13 голевых передач.

Напомним, в минувшее межсезонье ЦСКА сменил главного тренера: вместо уехавшего в греческий АЕК Марко Николича москвичей возглавил Фабио Челестини. Кроме того, клуб подписал 20-летнего таланта из Бразилии Матеуса Алвеса, представив его роликом в стиле легендарной рекламы Nike.

Артур Лапсаков
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