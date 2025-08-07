Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 04:39

Бывший капитан Тоттенхэма Сон Хын Мин стал игроком Лос-Анджелеса

Сон Хын Мин. Обложка © ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Сон Хын Мин. Обложка © ТАСС / AP / Ahn Young-joon

Южнокорейский форвард Сон Хын Мин официально перешёл в американский клуб из Высшей лиги футбола (MLS) — «Лос-Анджелес». Об этом сообщила пресс-служба клуба «Тоттенхэм Хотспур».

«33-летний Сонни пришёл в «Тоттенхэм Хотспур» десять лет назад, в августе 2015 года, и с тех пор зарекомендовал себя как один из величайших игроков в истории клуба. Южнокорейский футболист сыграл 454 матча за «Тоттенхэм», забив 173 гола, что является пятым результатом в истории клуба», — говорится в сообщении.

Точные финансовые детали соглашения не опубликованы. По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила около 27 миллионов долларов, что может стать крупнейшим вложением в истории MLS.

В РПЛ произошла первая тренерская отставка сезона
В РПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

А ранее аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги «Интер Майами» до 2028 года. Согласно условиям, спортсмен получит право расторгнуть контракт в конце следующего года. В текущем сезоне Месси выходил на поле в составе «Интер Майами» 23 раза и забил 19 голов.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФК Тоттенхэм
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar