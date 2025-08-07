Бывший капитан Тоттенхэма Сон Хын Мин стал игроком Лос-Анджелеса

Южнокорейский форвард Сон Хын Мин официально перешёл в американский клуб из Высшей лиги футбола (MLS) — «Лос-Анджелес». Об этом сообщила пресс-служба клуба «Тоттенхэм Хотспур».

«33-летний Сонни пришёл в «Тоттенхэм Хотспур» десять лет назад, в августе 2015 года, и с тех пор зарекомендовал себя как один из величайших игроков в истории клуба. Южнокорейский футболист сыграл 454 матча за «Тоттенхэм», забив 173 гола, что является пятым результатом в истории клуба», — говорится в сообщении.

Точные финансовые детали соглашения не опубликованы. По данным журналиста Бена Джейкобса, сумма трансфера составила около 27 миллионов долларов, что может стать крупнейшим вложением в истории MLS.