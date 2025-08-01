Месси подписал контракт с «Интер Майами» до 2028 года

Аргентинский футболист Лионель Месси подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги «Интер Майами» до 2028 года. Об этом пишет Catalunya Radio.

Ожидается, что о новом соглашении объявят в ближайшие дни или недели. Согласно условиям контракта, спортсмен получит право расторгнуть контракт в конце следующего года. В конце 2027 года разорвать соглашение сможет «Интер Майами».

Действующий контракт 38-летнего футболиста истекает в конце года. В текущем сезоне Месси выходил на поле в составе «Интер Майами» 23 раза и забил 19 голов. До этого аргентинец играл за футбольный клуб «Барселона», с которым десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Также спортсмен выступал в составе команды «Пари Сен-Жермен», с которой дважды выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.