Лионель Месси дал пощёчину игроку мексиканского клуба в матче Кубка лиг

Во время матча Кубка лиг произошла конфликтная ситуация между нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси и Серхио Эрнандесом из мексиканского «Атласа». Словесная перепалка обернулась лёгкой «пощёчиной» от аргентинского форварда.

Лионель Месси дал пощечину своему противнику Серхио Эрнандесу. Видео © TikTok/ VORK999

Месси избежал наказания за свои действия. По некоторым данным, после игры он всё же извинился перед Эрнандесом и подарил ему свою футболку.

Матч прошел в ночь на четверг, 31 июля в США. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами». Лионель Месси провел на поле все 90 минут и сделал две голевые передачи.