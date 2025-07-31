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Регион
31 июля, 13:57

Лионель Месси дал пощёчину игроку мексиканского клуба в матче Кубка лиг

Лионель Месси похлопал по щеке Серхио Эрнандеса во время матча Кубка лиг

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Во время матча Кубка лиг произошла конфликтная ситуация между нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси и Серхио Эрнандесом из мексиканского «Атласа». Словесная перепалка обернулась лёгкой «пощёчиной» от аргентинского форварда.

Лионель Месси дал пощечину своему противнику Серхио Эрнандесу. Видео © TikTok/ VORK999

Месси избежал наказания за свои действия. По некоторым данным, после игры он всё же извинился перед Эрнандесом и подарил ему свою футболку.

Матч прошел в ночь на четверг, 31 июля в США. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами». Лионель Месси провел на поле все 90 минут и сделал две голевые передачи.

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Ранее сообщалось, что Лионель Месси вернётся в клуб «Барселона». Ожидается, что форвард вновь сыграет за сине-гранатовых в сезоне 2026/27, когда вместимость стадиона «Камп Ноу» доведут до 100000 тысяч зрителей.

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Юлия Сафиулина
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