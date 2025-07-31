Лионель Месси дал пощёчину игроку мексиканского клуба в матче Кубка лиг
Лионель Месси похлопал по щеке Серхио Эрнандеса во время матча Кубка лиг
Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Во время матча Кубка лиг произошла конфликтная ситуация между нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси и Серхио Эрнандесом из мексиканского «Атласа». Словесная перепалка обернулась лёгкой «пощёчиной» от аргентинского форварда.
Лионель Месси дал пощечину своему противнику Серхио Эрнандесу. Видео © TikTok/ VORK999
Месси избежал наказания за свои действия. По некоторым данным, после игры он всё же извинился перед Эрнандесом и подарил ему свою футболку.
Матч прошел в ночь на четверг, 31 июля в США. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интер Майами». Лионель Месси провел на поле все 90 минут и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси вернётся в клуб «Барселона». Ожидается, что форвард вновь сыграет за сине-гранатовых в сезоне 2026/27, когда вместимость стадиона «Камп Ноу» доведут до 100000 тысяч зрителей.