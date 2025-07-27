Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 02:46

Миранчук пушечным выстрелом забил четвёртый мяч в сезоне MLS — видео

Миранчук забил четвёртый гол в сезоне MLS и спас Атланту от поражения

Алексей Миранчук. Обложка © atlutd.com / Bee Trofort-Wilson

Алексей Миранчук. Обложка © atlutd.com / Bee Trofort-Wilson

Российский полузащитник Алексей Миранчук спас «Атланту» от поражения в матче регулярного чемпионата MLS с «Сиэтл Саундерс» (2:2). Футболист отметился точным ударом на 99-й минуте.

Гол Алексея Миранчука в матче с «Сиэтл Саундерс». Видео X / Atlanta United FC

Это четвёртый гол Миранчука в 24 играх сезона. Также он отметился тремя результативными передачами.

Полузащитник Пиняев отклонил предложение ЦСКА о переходе из Локомотива
Полузащитник Пиняев отклонил предложение ЦСКА о переходе из Локомотива

Ранее защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, как Дональд Трамп напугал его до смерти на клубном ЧМ. Президент США посетил игру 13 июля на арене «Метлайф Стэдиум» в штате Нью‑Джерси.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Алексей Миранчук
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar