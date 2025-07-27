Миранчук пушечным выстрелом забил четвёртый мяч в сезоне MLS — видео

Российский полузащитник Алексей Миранчук спас «Атланту» от поражения в матче регулярного чемпионата MLS с «Сиэтл Саундерс» (2:2). Футболист отметился точным ударом на 99-й минуте.

Гол Алексея Миранчука в матче с «Сиэтл Саундерс». Видео X / Atlanta United FC

Это четвёртый гол Миранчука в 24 играх сезона. Также он отметился тремя результативными передачами.