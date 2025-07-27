Миранчук пушечным выстрелом забил четвёртый мяч в сезоне MLS — видео
Миранчук забил четвёртый гол в сезоне MLS и спас Атланту от поражения
Российский полузащитник Алексей Миранчук спас «Атланту» от поражения в матче регулярного чемпионата MLS с «Сиэтл Саундерс» (2:2). Футболист отметился точным ударом на 99-й минуте.
Гол Алексея Миранчука в матче с «Сиэтл Саундерс». Видео X / Atlanta United FC
Это четвёртый гол Миранчука в 24 играх сезона. Также он отметился тремя результативными передачами.
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