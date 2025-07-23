Защитник «Челси» рассказал, как Трамп напугал его до смерти на клубном ЧМ
Кукурелья: Трамп напугал меня до смерти во время церемонии награждения
Обложка © ТАСС / Zuma / David Buono
Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, что участие президента США Дональда Трампа на награждении после победы на клубном ЧМ «испугало его до смерти». Оказалось, американский лидер нарушил регламент.
Футболист объяснил, что по правилам трофей должен был вручить Трамп, и команда не могла его получить, пока он не покинет поле. Игрок добавил, что они ждали, когда президент уйдёт, но тот не спешил это делать.
«Нам сказали, что Трамп будет вручать нам кубок, но мы не сможем поднять его, пока он не уйдёт. Конечно, мы ждали его ухода, но этот парень не хотел уходить. Мы посмотрели на него, а он сказал: «Поднимайте его, я останусь здесь». И я гадал, кто ему что скажет, понимаете. Я был напуган до смерти», — сказал Кукурелья в интервью Jijantes FC.
Напомним, что в недавнем финале клубного чемпионата мира английский футбольный клуб «Челси» одержал уверенную победу над французским «ПСЖ». Во время матча отметились Коул Палмер, а также Жуан Педро. Впервые команда завоевала этот трофей в 2021 году.