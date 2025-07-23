Защитник «Челси» рассказал, как Трамп напугал его до смерти на клубном ЧМ

Футболист объяснил, что по правилам трофей должен был вручить Трамп, и команда не могла его получить, пока он не покинет поле. Игрок добавил, что они ждали, когда президент уйдёт, но тот не спешил это делать.

«Нам сказали, что Трамп будет вручать нам кубок, но мы не сможем поднять его, пока он не уйдёт. Конечно, мы ждали его ухода, но этот парень не хотел уходить. Мы посмотрели на него, а он сказал: «Поднимайте его, я останусь здесь». И я гадал, кто ему что скажет, понимаете. Я был напуган до смерти», — сказал Кукурелья в интервью Jijantes FC.