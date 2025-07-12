Месси вернётся в «Барселону», но есть нюанс

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернётся в «Барселону». Правда, всего на один матч. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По данным источника, руководство клуба ведёт переговоры с окружением Месси о его участии в торжественном открытии обновленного «Камп Ноу». Семья аргентинского футболиста уже дала принципиальное согласие на это событие, хотя конкретные детали ещё предстоит согласовать. Ожидается, что форвард вновь сыграет за сине-гранатовых в сезоне 2026/27, когда вместимость стадиона доведут до 100000 тысяч зрителей.

Первым тестовым мероприятием на обновлённом стадионе станет матч за Кубок Жоана Гампера 10 августа 2025 года. На момент его проведения «Камп Ноу» будет работать в ограниченном режиме — строители завершат возведение третьего яруса, VIP-зон и внутренних помещений.

Для Месси это может стать символическим завершением его легендарной карьеры в «Барселоне», где он провёл 18 лет и стал рекордсменом по количеству забитых голов и выигранных трофеев. В последний раз аргентинец выступал на «Камп Ноу» в майке ПСЖ в марте 2023 года.