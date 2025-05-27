Месси и Суарес основали футбольный клуб в Уругвае

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси совместно со своим партнёром по команде Луисом Суаресом создал футбольный клуб «Депортиво ЛСМ». Об этом уругваец сообщил в соцсети Х.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду третий год подряд возглавил рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. За год CR7 заработал 275 миллионов долларов.