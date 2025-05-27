Месси и Суарес основали футбольный клуб в Уругвае
Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси совместно со своим партнёром по команде Луисом Суаресом создал футбольный клуб «Депортиво ЛСМ». Об этом уругваец сообщил в соцсети Х.
Новый клуб, название которого образовано от инициалов основателей, начнёт выступления в четвёртом дивизионе чемпионата Уругвая.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду третий год подряд возглавил рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. За год CR7 заработал 275 миллионов долларов.