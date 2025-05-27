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27 мая, 20:32

Месси и Суарес основали футбольный клуб в Уругвае

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси совместно со своим партнёром по команде Луисом Суаресом создал футбольный клуб «Депортиво ЛСМ». Об этом уругваец сообщил в соцсети Х.

Новый клуб, название которого образовано от инициалов основателей, начнёт выступления в четвёртом дивизионе чемпионата Уругвая.

«Манчестер Сити» подписал контракт с 8-летним «молдавским Месси»
«Манчестер Сити» подписал контракт с 8-летним «молдавским Месси»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что португальский форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду третий год подряд возглавил рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый спортсмен в мире. За год CR7 заработал 275 миллионов долларов.

Артём Гапоненко
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