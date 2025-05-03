«Манчестер Сити» подписал контракт с 8-летним «молдавским Месси»

Юный молдавский футболист Кристиан Опря, которому всего восемь лет, заключил контракт с именитым английским клубом «Манчестер Сити». Торжественное представление игрока состоялось на стадионе «Этихад», где диктор окрестил его «молдавским Месси».

Как сообщает Молдавский футбол, Кристиан вместе со своими родителями родом из Страшен, проживает в Манчестере. С пяти лет он занимался футболом в клубе «Мостон Тайгерс». 14 февраля 2025 года мальчик подписал предварительный контракт с «Манчестер Сити» и теперь играет за детскую команду клуба.

Во время церемонии подписания, прошедшей на «Этихаде», юного игрока представили как «молдавского Месси». В мероприятии приняли участие и футболисты основного состава «Сити».

Особым днём для Кристиана стало 23 октября 2024 года, когда он сопровождал на поле норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда перед матчем Лиги чемпионов против пражской «Спарты».