17-летний россиянин Амир Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Российский футболист Амир Ибрагимов заключил соглашение с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. Информации о сроках контракта пока нет.

«Счастлив подписать мой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Работа продолжается», — написал он.

Ибрагимову 17 лет. В этом сезоне он сыграл 16 матчей за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» в английской лиге до 18 лет, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.