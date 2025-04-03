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3 апреля, 17:17

17-летний россиянин Амир Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amir_ibra7

Амир Ибрагимов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amir_ibra7

Российский футболист Амир Ибрагимов заключил соглашение с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. Информации о сроках контракта пока нет.

«Счастлив подписать мой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Работа продолжается», — написал он.

Ибрагимову 17 лет. В этом сезоне он сыграл 16 матчей за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» в английской лиге до 18 лет, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Александра Мышляева
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