17-летний россиянин Амир Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
Амир Ибрагимов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ amir_ibra7
Российский футболист Амир Ибрагимов заключил соглашение с английским клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях. Информации о сроках контракта пока нет.
«Счастлив подписать мой первый профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». Работа продолжается», — написал он.
Ибрагимову 17 лет. В этом сезоне он сыграл 16 матчей за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед» в английской лиге до 18 лет, отметившись 6 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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