В РПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

В футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ) произошла первая тренерская отставка сезона. Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата».

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время. 43-летний Сторожук возглавил «Ахмат» перед началом сезона. Ранее он тренировал тульский «Арсенал», «Краснодар» и «Афипс» из Краснодарского края. Грозненский клуб после трёх туров не набрал ни одного очка.