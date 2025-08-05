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5 августа, 13:26

В РПЛ произошла первая тренерская отставка сезона

Александр Сторожук покинул пост главного тренера ФК «Ахмат»

Александр Сторожук. Обложка © ФК «Ахмат»

Александр Сторожук. Обложка © ФК «Ахмат»

В футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ) произошла первая тренерская отставка сезона. Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата».

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи», — говорится в сообщении.

Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время. 43-летний Сторожук возглавил «Ахмат» перед началом сезона. Ранее он тренировал тульский «Арсенал», «Краснодар» и «Афипс» из Краснодарского края. Грозненский клуб после трёх туров не набрал ни одного очка.

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Ранее сообщалось, что президентом ФК «Ахмат» после ухода Рамзана Кадырова назначен Якуб Закриев. Прежде он был вице-президентом.

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Никита Никонов
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