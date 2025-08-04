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Регион
4 августа, 13:07

КДК РФС накажет Ахмат за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Зенита

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обложка © РИА Новости / Алексей Филиппов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проведёт проверку в отношении ФК «Ахмат» из-за неподобающих выкриков и оскорбительных высказываний болельщиков в адрес питерского «Зенита» во время встречи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщил «Чемпионату» глава организации Артур Григорьянц.

«КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Ахмата» в адрес «Зенита» после матча Кубка России», — сказал он.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» прошёл 30 июля на домашней арене грозненцев — стадионе «Ахмат Арена». В напряжённой борьбе сине-бело-голубые сумели одержать победу со счётом 2:1. Голами в составе гостей отметились Арсен Адамов и Лусиано Гонду, что позволило им выйти вперёд в турнире.

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Владимир Озеров
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