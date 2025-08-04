КДК РФС накажет Ахмат за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Зенита

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза проведёт проверку в отношении ФК «Ахмат» из-за неподобающих выкриков и оскорбительных высказываний болельщиков в адрес питерского «Зенита» во время встречи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщил «Чемпионату» глава организации Артур Григорьянц.

«КДК рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Ахмата» в адрес «Зенита» после матча Кубка России», — сказал он.