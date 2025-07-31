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Регион
30 июля, 21:13

Зенит победил Ахмат со счётом 2:1 в групповом этапе Кубка России

Обложка © ФК «Зенит»

Обложка © ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» начал выступление в групповом этапе Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Фонбет — Кубка России с выездной победы над «Ахматом» со счётом 2:1. Матч прошёл в Грозном на «Ахмат-Арене».

Счёт открыл Арсен Адамов уже на четвёртой минуте, а вскоре Лусиано Гонду удвоил преимущество гостей. «Ахмат» отыграл лишь один мяч ближе к концу встречи: Мохамед Конате пробил с пенальти на 82 минуте. Эта победа стала для «Зенита» девятой подряд в противостояниях с клубом Грозного во всех турнирах.

Команды входят в группу A вместе с «Оренбургом» и казанским «Рубином», которые сыграют в Казани 31 июля. 12 августа «Зенит» примет «Рубин», а днём позже «Ахмат» проведёт гостевую встречу с «Оренбургом».

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Ранее в группе «С» московский «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:0 на «Ростов-Арене» в рамках первого тура РПЛ. Во время игры отличились Даниил Хлусевич и Пабло Солари. В следующем раунде, 12 августа, «Спартак» примет «Динамо», а ростовчане 14 августа сыграют в гостях против «Пари НН».

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Тимур Хингеев
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