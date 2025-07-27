Женская сборная Англии по футболу во второй раз кряду выиграла чемпионат Европы

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по футболу среди женских команд. В финальном матче, который прошёл в Базеле, сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Испании.

Основное время матча и дополнительные таймы завершились вничью – 1:1. За сборную Испании на 25-й минуте отличилась Мариона Кальдентей. Англичанки ответили голом Алессии Руссо на 57-й минуте. В серии пенальти команда Англии оказалась сильнее, реализовав три удара против одного у соперниц.

Испанки являются действующими чемпионками мира. В финале мирового первенства 2023 года они обыграли англичанок со счетом 1:0. Главный тренер сборной Англии Сарина Вигмэн заявила после матча, что «команда проявила невероятный характер и заслужила эту победу».

В финале предыдущего чемпионата Европы, который прошёл в Англии в 2022 году, англичанки в дополнительное время обыграли команду Германии со счётом 2:1, впервые в своей истории завоевав титул. Рекордсменками по количеству побед на чемпионатах Европы являются немецкие футболистки, в активе которых восемь титулов.