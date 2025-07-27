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Регион
27 июля, 19:19

«Люди же это читают»: Тренер «Балтики» послал спортивных журналистов в психдиспансер

Тренер Талалаев призвал спортивных журналистов брать выписки из психдиспансеров

Андрей Талалаев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Андрей Талалаев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Главный тренер ФК «Балтика» Андрей Талалаев призвал спортивных журналистов брать выписки из психдиспансеров. Специалиста возмутило, как некоторые СМИ подали его слова о Деяне Станковиче. Наставник калининградской команды подчеркнул, что не испытывает неуважения к коллеге из Сербии, хоть и не считает себя его поклонником как игрока.

«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», — цитирует Талалаева «Газета.ru».

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Борис Эльфанд
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