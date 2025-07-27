«Люди же это читают»: Тренер «Балтики» послал спортивных журналистов в психдиспансер

Главный тренер ФК «Балтика» Андрей Талалаев призвал спортивных журналистов брать выписки из психдиспансеров. Специалиста возмутило, как некоторые СМИ подали его слова о Деяне Станковиче. Наставник калининградской команды подчеркнул, что не испытывает неуважения к коллеге из Сербии, хоть и не считает себя его поклонником как игрока.