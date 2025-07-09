«Плохая энергия»: В РФС отреагировали на громкие скандалы, охватившие российский футбол

В последнее время российский футбол терзают громкие скандалы из-за ставок, жеребьёвок и стыковых матчей. Ситуации с подмосковными «Химками» и столичным «Торпедо» лишь усугубили дела в РПЛ.

Без внимания общественности не осталась и судьба игрока «Сочи» Владимира Писарского, который написал заявление на руководство букмекерской компании и попросил проверить сотрудников РФС после того, как его заподозрили в ставках на собственные матчи. Однако почётный президент РФС Вячеслав Колосков не склонен излишне драматизировать ситуацию.

«Это не противоречивые и не скандальные новости. Обычные новости. Так получилось, так бывает, как-то скапливается плохая энергия, а потом её пробивает», — заявил спортивный функционер в интервью kp.ru.

К примеру, ФК «Химки», по его словам, столкнулись хоть и с негативным, но обычным явлением. Команда лишилась спонсора, поэтому не может продолжать участие в РПЛ. По мнению чиновника, не стоит перекладывать расходы профессионального клуба на региональный бюджет.

За что был наказан Писарский, собеседник издания вовсе не понимает. Если обвинения против футболиста доказаны, то отстранение на четыре года, из которых три условно — слишком мягкое, а если ничего не доказано, то и наказывать его не за что. Ситуация с ФК «Торпедо» тоже остаётся непонятной. Колосков удивлён, что кто-то может подкупить судей, когда матчи контролируют одновременно арбитры, инспекторы, ВАР, официальные делегаты и журналисты.