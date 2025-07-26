Дзюба побил рекорд Лоськова по результативным действиям в чемпионатах России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба во 2-м туре Российской Премьер-лиги побил рекорд бывшего игрока московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по количеству результативных действий в чемпионатах России.

В игре с «Сочи» (4:0) Дзюба забил гол и отдал результативную передачу. При этом он не смог реализовать пенальти в этой игре. Таким образом на счету 36-летнего футболиста стало 257 результативных действий (170 голов + 87 голевых передач). Лоськов за карьеру отметился 120 мячами и 135 передачами.

Это 19-й результативный сезон Дзюбы. По этому показателю он обогнал Лоськова и догнал ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.